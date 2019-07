Il CDA Granata ai tifosi: “Lunedì 15 luglio alle 21.30 tutti al Mannucci, sarà un’occasione di confronto per la prossima stagione”

COMUNICATO U.S. CITTA’ DI PONTEDERA

Siamo di nuovo ai nastri di partenza, tra pochi giorni una nuova avventura del Pontedera avrà inizio.

Quest’ultimo, frenetico periodo deve servire per organizzare gli ultimi dettagli e poi via… riprenderanno le amichevoli, il periodo di preparazione della squadra, le prime gare ufficiali. Rivedremo le prodezze dei calciatori a cui ci siamo affezionati nella stagione appena terminata e impareremo ad apprezzare i nuovi volti che si affacceranno sul rettangolo di gioco, a gioire o soffrire per le loro giocate.

Per affrontare questa nuova sfida il Città di Pontedera chiama all’appello tutti i suoi tifosi lunedì 15 luglio alle ore 21.30 presso la sala stampa dello Stadio Comunale “Mannucci”: Lo abbiamo già detto (ma ne siamo assolutamente convinti!) la nostra è una macchina che può funzionare solo se sono presenti tutti i suoi ingranaggi: l’incontro col DG Giovannini e con i Soci del Pontedera sarà un’occasione per potersi confrontare, per proporre idee, suggerimenti, “sfide” che possano migliorare la Società e la squadra e per poter ripartire con quella spinta in più che ci permetterà di affrontare la nuova stagione da veri guerrieri.