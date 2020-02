Pareggio casalingo per il Prato.

Il Prato non riesce ad andare oltre il pareggio nella sfida interna contro il Bra. Per due volte la squadra laniera va in vantaggio. La prima rete viene siglata al 16′ pt da Fanucchi. Nemmeno il tempo di esultare, un minuto dopo il Bra pareggia con Spera. Il Prato si rende nuovamente pericoloso al 29′ con Banegas e poi al 32′ con Fanucchi. La rete del raddoppio laniero arriva al 35′ grazie alla rete realizzata da Banegas, che finalizza una bella azione sulla sinistra di Surraco. Il primo tempo si chiude con il Prato in vantaggio. Il secondo tempo si apre con l’ingresso in campo di Diana al posto di Surraco. Il Bra si fa pericoloso al 48′ con un tiro di Spera, che viene parato da Bagheria. Il Prato cerca di realizzare la terza rete, ma senza successo. Al 50′ ed al 53′ Diarrassouba impegna il portiere avversario, che si fa trova pronto nell’evitare la rete per i lanieri. Cominciano le sostituzioni per entrambe le formazioni e la partita non propone grandi emozioni, fino al 4′ minuto di r