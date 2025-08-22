L’US Pianese comunica la numerazione ufficiale dei giocatori per la stagione 2025/26. Di seguito l’elenco completo delle maglie assegnate per il prossimo campionato di Serie C Sky Wifi:
1 Emiliano Filippis
5 Mamadou Pathe Balde
6 Wisdom Amey
7 Lorenzo Peli
8 Luca Simeoni
9 Easton Ongaro
10 Federico Mastropietro
11 Leonardo Bellini
12 Tommaso Bertini
13 Luca Ercolani
15 Matteo Gorelli
16 Francesco Chesti
19 Christian Sussi
20 Lorenzo Vigiani
21 Manuel Tirelli
22 Andrea Zambuto
23 Tommaso Chiavarino
25 Luigi Spinosa
27 Marco Bertini
30 Francesco Proietto
47 Adis Jasharovski
56 Lorenzo Masetti
57 Filippo Porciatti
70 Matteo Nicastro
71 Kleidi Xhani
77 Claudio Martey
L’articolo La numerazione ufficiale per la stagione 2025/26 proviene da U.S. Pianese.