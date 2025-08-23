Report allenamento – sabato 23 agosto

RIGUTINO – Dopo la vittoria casalinga contro il Forlì, la squadra amaranto è tornata al lavoro questa mattina al centro sportivo. Il programma è stato differenziato in base ai carichi di gioco sostenuti nella gara di ieri sera. Per i calciatori impiegati nella sfida del “Città di Arezzo”, lo staff tecnico ha predisposto una seduta defaticante, mirata al recupero fisico e alla prevenzione degli affaticamenti muscolari. Gli altri componenti della rosa hanno invece svolto un allenamento ad alta intensità, articolato in tre fasi:

Attivazione atletica iniziale

iniziale Circuito di muscolazione specifico per gli arti inferiori

specifico per gli arti inferiori Partite a pressione, utili per stimolare ritmo, reattività e gestione degli spazi

La squadra riprenderà a lavorare lunedì 25 agosto a Rigutino.