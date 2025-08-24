Il post partita di Ascoli-Pianese, Birindelli: “Merito ai ragazzi per aver tenuto botta nei momenti difficili”

In sala stampa si è fermato a parlare anche Francesco Proietto

Un punto prezioso, quello conquistato dalla Pianese al “Del Duca” di Ascoli nell’esordio del campionato di Serie C Sky Wifi. Il risultato finale è stato il frutto di una grande prova corale della formazione amiatina, che nel finale è andata anche ad un passo dal centrare la posta piena. Mister Alessandro Birindelli, nella conferenza stampa post-partita, ha elogiato la prestazione dei suoi: “Do merito ai ragazzi per la partita tosta che hanno giocato. Considerando che abbiamo avuto diverse defezioni, devo complimentarmi anche con chi è entrato dalla panchina. I ragazzi entrati nel secondo tempo – spiega il tecnico bianconero – venivano da degli infortuni e avevo bisogno di capire a che punto fossero a livello fisico. In un momento concitato della partita hanno risposto presente e non era scontato”. “Forse siamo stati meno puliti sul piano tecnico – aggiunge il tecnico amiatino –, ma il campo non ce lo permetteva. E davanti avevamo un avversario che soprattutto nei primi cinquanta minuti ha tenuto un ritmo notevole. Però non posso che complimentarmi con i ragazzi perché hanno tenuto botta nei momenti di difficoltà e sono riusciti a creare anche diversi presupposti importanti. C’è mancata la ciliegina sulla torta, ma penso che il pareggio sia il risultato più giusto”.

Sulla stessa scia Francesco Proietto, infaticabile per tutti i novanta minuti e oltre: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, del resto di fronte a noi avevamo un avversario molto forte come l’Ascoli. Mi sono piaciuti lo spirito e l’atteggiamento che abbiamo messo in campo, tenendo presente che la nostra è una squadra nuova e dobbiamo ancora conoscerci bene. Siamo rimasti aggrappati fino alla fine al risultato e portiamo a casa un punto importante, un primo passo buono per il nostro campionato”.

Foto Ascoli Calcio – G. Bellini

