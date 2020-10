Esposito:”Col Corticella una partita importante da mille insidie”

Siamo alla vigilia di questa prima trasferta, la squadra scenderà in campo contro il Corticella, ai canali ufficiali Mister Esposito presenta l’avversario di domani : “Il Corticella è una squadra che fa parte del nostro girone, un gruppo con i suoi pregi e i suoi difetti. Essendo una neopromossa ha un grande entusiasmo, è un elemento da mettere in evidenza visto che si affaccia a fare un campionato di categoria superiore. Sarà sicuramente un grande elemento di spinta emotiva”. Sulla partita sottolinea: “Se vorremo essere protagonisti dovremo fare una partita importante dimostrando di essere una squadra che lavora per i primi posti”.

Dopo la partita con il Fiorenzuola che ha regalato i primi tre punti è stata una settimana serena. “Si sa che dopo le vittorie la settimana si affronta in modo tranquillo, la vittoria dà una spinta ulteriore a continuare sulla strada intrapresa. Abbiamo la consapevolezza di essere una squadra che ha vinto in modo legittimo con la gius