Doppio allenamento nel quindicesimo giorno di ritiro per il Siena di mister Gilardino. Questa mattina il preparatore atletico Sandro Bencardino insieme ai suoi collaboratori ha fatto svolgere una seduta particolarmente pesante di condizionamento atletico. Nello specifico, i giocatori hanno lavorato in una sessione bilanciata di riscaldamento per passare all’esercizio continuato estensivo, poi esercizio continuato intensivo, quindi intervallato estensivo ed intensivo, Fartlek, velocità aciclica, velocità e resistenza, fino ad arrivare ad una attività di forza complessa.

Nel pomeriggio, invece, allenamento in campo con esercitazioni di palleggio, coordinazione, tiri, tattica offensiva e difensiva con partitella prima a due gruppi con porte piccole e poi a tocco libero in campo ridotto.

Sare prosegue con il suo allenamento personalizzato di potenziamento seguito dai fisioterapisti della squadra.

L’articolo Day 15, doppia seduta di allenamento con intensità al mattino proviene da SIENA ROBUR 1904.