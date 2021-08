Lavori al campo di allenamento di Castellina Scalo

Il Siena si allenerà nella stagione 2021-2022 sul campo sportivo di Castellina Scalo. Già da alcune settimane sono iniziati i lavori al fondo in terra ed erba coordinati dal responsabile degli impianti sportivi bianconeri, Fulvio Muzzi. L’attività costante che si sta sviluppando in questi giorni sul terreno di gioco, grazie alla ditta Galardini Sport, leader del settore, è finalizzata a garantire le ottimali condizioni di giocabilità e di sicurezza ai calciatori e per questo sono stati osservati alcuni accorgimenti specifici, cicli manutentivi programmati e adeguate misure di prevenzione e mantenimento per rendere il fondo perfetto. Grazie ad alcuni trattori e mezzi speciali è stata eseguita una carotatura del terreno con sabbiatura dopo aver tagliato l’erba a 25mm ed eseguita una peculiare concimazione in funzione della stagionalità e al calendario degli allenamenti che inizieranno la prossima settimana. L’obiettivo è quello di garantire alle piante il giusto apporto di sostanze nutritive. Inoltre sono già previsti interventi specifici di trattamenti del manto erboso con sostanze naturali per prevenire la crescita di infestanti non desiderate e rendere più forte l’erba. A cicli ben programmati sarà eseguita una nuova trasemina e riconcimazione. Due volte al giorno viene attivata l’irrigazione, necessaria per lo sviluppo, la crescita e il benessere del fondo. Oltre al campo, sono stati eseguiti lavori di restyling agli spogliatoi con l’apporto di alcune migliorie oltre ad una imbiancatura generale e alla sanificazione. La Società sta valutando anche un nuovo arredamento interno mentre entro il 17 agosto saranno montate le strutture e le attrezzature dei magazzini e della palestra.

Resta a disposizione della prima squadra l’impianto del “Bertoni” all’Acquacalda in erba sintetica dove si alleneranno le formazioni giovanili.

