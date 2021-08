Serie C, il Siena nel girone B

Il direttivo della Lega Pro ha presentato la composizione dei gironi della serie C 2021-2022. Il Siena è stato inserito nel B. Questo il girone completo:

AnconaMatelica

Carrarese

Cesena

Entella

Fano (o Pistoiese)

Fermana

Grosseto

Gubbio

Imolese

Lucchese

Modena

Montevarchi

Olbia

Pescara

Pontedera

Reggiana

Siena

Teramo

Pesaro

Viterbese

Questa sera alle ore 19 saranno svelati i Calendari del prossimo campionato.

La nuova stagione avrà inizio domenica 29 agosto 2021. L’ultima giornata della regular season, invece, è prevista per domenica 24 aprile 2022. Successivamente si procederà con le gare valevoli per i Playoff promozione e per i Playout salvezza. La Coppa Italia di Serie C partirà il 21 agosto.

