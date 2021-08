Siena in Serie C: le parole del presidente del Trastevere

Siena in Serie C: le parole del presidente Pier Luigi Betturri

“Ho letto oggi il comunicato della FIGC che, nel prossimo campionato, ammette il Siena tra i professionisti e di ciò me ne rallegro.

Colgo l’occasione per pubblicare una mia intervista dello scorso 2 giugno nella quale rassicuravo i tifosi toscani riguardo il certo ripescaggio della loro squadra del cuore. Quest’anno il Trastevere si è misurato con questa prestigiosa, storica e blasonata Società per un intero campionato, affrontandola per ben tre volte: una presso il bellissimo stadio senese Artemio Franchi e in due circostanze (ritorno e play-off) al Trastevere Stadium. Sono state sfide intense, agonisticamente forti, tuttavia combattute con grande lealtà.

Molta stima si è instaurata tra le rispettive dirigenze.

Potrebbe stupire la mia assoluta certezza, oltre due mesi fa, relativamente al ritorno del Siena tra i professionisti, laddove anche il più acceso tifoso toscano non ci avrebbe scommesso un centesimo.

L’apparato di una società calcistica è assai complesso e quindi è necessario che i dirigenti che la conducono abbiamo in dote lungimiranza, previdenza e chiarezza di idee; non si tratta di buttare lì pronostici, bensì di fare valutazioni ponderate. Solo in questo modo è possibile sviluppare progetti nel calcio e, soprattutto, durare nel tempo.

Dunque, un forte “in bocca al lupo” agli amici senesi con l’auspicio di rincontrarci presto per dar vita a nuovi emozionanti sfide”.