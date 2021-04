E’ in uscita uno speciale volume storico, frutto di un lungo lavoro di ricerca, realizzato dal Museo Fiorentina per portare alla luce la storia della “Società Anonima Associazione Fiorentina del Calcio” costituita nel 1933 dal marchese Ridolfi per consentire alla Fiorentina di competere con le grandi del calcio italiano

Una pagina importante della storia viola che aiuta a comprendere i vari passaggi sostenuti a livello patrimoniale e i conseguenti risultati sportivi ottenuti, una vicenda particolare, da sempre sconosciuta nei suoi termini tecnici che nel volume è ricostruita attraverso l’analisi e la pubblicazione di tutti i documenti ufficiali, di cui si era persa completamente la memoria.

Un’opera di notevole rilievo storico e documentale, col patrocinio di CONI, FIGC, Lega Calcio Serie A e con un intervento da parte anche del presidente di ACF Fiorentina, Rocco Commisso.

Il volume si può acquistare al prezzo speciale di soli 8 euro direttamente nello shop online del sito: www.museofiorentina.it o scrivendo a: info@museofiorentina.it