Viola, un’altra vittoria: cade anche il Lecce

La Fiorentina sembra aver finalmente trovato la sua strada. La squadra di Vincenzo Italiano, infatti, ha ottenuto la terza vittoria in una settimana piegando il Lecce per 1-0 allo stadio Franchi e agganciando così il nono posto in classifica a quota 37 punti insieme a Bologna e Torino. La Viola ha vinto quattro partite di fila e sembra aver letteralmente cambiato passo in questa seconda parte di stagione.

Sofferta più del dovuto, meritata come la nuova (inimmaginabile) classifica #fiorentina pic.twitter.com/hfmgTVh3oP — Andrea Trapani (@andtrap) March 19, 2023

Il match contro il Lecce è stato deciso nel primo tempo da una sfortunata autorete di Antonino Gallo, che nel tentativo di anticipare Nico Gonzalez devia alle spalle del proprio portiere un cross di Saponara. La Fiorentina ha creato numerose occasioni sia nel primo che nel secondo tempo con i vari Saponara, Barak, Cabral, Bonaventura e Amrabat, meritando così la vittoria.

Il Lecce, invece, si è svegliato solo nel secondo tempo, quando sotto di un gol ha cercato di reagire sfiorando il pari in due circostanze con Di Francesco e Ceesay. Per la squadra di Marco Baroni si tratta della quarta sconfitta di fila, ma la classifica comunque li vede tranquilli a +8 sulla zona retrocessione.

Era il gennaio 2003 l’ultima volta che la @acffiorentina aveva vinto 7 gare di fila. Questa squadra ha ancora tanto da dare e può far sognare #FiorentinaLecce — Andrea Giannattasio (@giannattasius) March 19, 2023

Dire che prima di oggi il Lecce aveva vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A al Franchi contro la Fiorentina (1 pareggio); l’ultima vittoria casalinga dei viola contro i salentini risaliva all’1-0 del 5 febbraio 2006 (rete di Luca Toni) – la Fiorentina, tra l’altro, è in generale la formazione contro cui il Lecce vanta più successi esterni nel massimo campionato (quattro).