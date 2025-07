Il calendario della Pianese. Esordio in trasferta ad Ascoli, la prima in casa contro il Carpi

Le zebrette faranno il loro esordio in campionato il 24 agosto in trasferta ad Ascoli. Il primo derby toscano in programma con l’Arezzo alla sesta giornata, ultima stagionale contro la Ternana

La Lega Pro ha reso noto questa mattina il calendario del campionato di Serie C Ski Wifi 2025/26. La Pianese esordirà nel fine settimana del 24 agosto in trasferta al “Del Duca” di Ascoli, mentre il primo impegno casalingo vedrà le zebrette contrapposte al Carpi la settimana successiva. Per la prima sfida ad una corregionale bisognerà attendere il 24 settembre, quando a Piancastagnaio arriverà l’Arezzo. Altri derby toscani in programma all’ottavo e al quattordicesimo turno, rispettivamente contro Livorno e Pontedera. Alla diciottesima giornata lo scontro con la Juventus Next Gen, l’ultimo turno invece con la Ternana. Di seguito il calendario completo:

1ª giornata: Ascoli-Pianese (A: 24/08/2025 – R: 04/01/2026)

2ª giornata: Pianese-Carpi (A: 31/08/2025 – R: 11/01/2026)

3ª giornata: Torres-Pianese (A: 07/09/2025 – R: 18/01/2026)

4ª giornata: Pianese-Sambenedettese (A: 14/09/2025 – R: 25/01/2026)

5ª giornata: Vis Pesaro-Pianese (A: 21/09/2025 – R: 01/02/2026)

6ª giornata: Pianese-Arezzo (A: 24/09/2025 – R: 08/02/2026)

7ª giornata: Perugia-Pianese (A: 28/09/2025 – R: 11/02/2026)

8ª giornata: Pianese-Livorno (A: 05/10/2025 – R: 15/02/2026)

9ª giornata: Guidonia Montecelio-Pianese (A: 12/10/2025 – R: 22/02/2026)

10ª giornata: Pianese-Bra (A: 19/10/2025 – R: 01/03/2026)

11ª giornata: Pianese-Ravenna (A: 26/10/2025 – R: 04/03/2026)

12ª giornata: Pineto-Pianese (A: 02/11/2025 – R: 08/03/2026)

13ª giornata: Pianese-Rimini (A: 09/11/2025 – R: 15/03/2026)

14ª giornata: Pontedera-Pianese (A: 16/11/2025 – R: 22/03/2026)

15ª giornata: Pianese-Forlì (A: 23/11/2025 – R: 29/03/2026)

16ª giornata: Campobasso-Pianese (A: 30/11/2025 – R: 04/04/2026)

17ª giornata: Pianese-Gubbio (A: 07/12/2025 – R: 12/04/2026)

18ª giornata: Juventus Next Gen-Pianese (A: 14/12/2025 – R: 19/04/2026)

19ª giornata: Pianese-Ternana (A: 21/12/2025 – R: 26/04/2026)

L’articolo Il calendario della Pianese. Esordio in trasferta ad Ascoli, la prima in casa contro il Carpi proviene da U.S. Pianese.