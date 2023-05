Il cuore non basta, l’Inter è più cinica: Coppa ai nerazzurri

La Fiorentina combatte ma l’Inter trionfa e vince la Coppa Italia 2023. In una finale avvincente giocata all’Olimpico, i nerazzurri hanno avuto la meglio sui viola con un risultato finale di 2-1. La squadra di Simone Inzaghi conferma la propria abilità nelle partite decisive e si aggiudica il trofeo per la nona volta, riconfermandosi campione in carica. Nonostante la delusione, la Fiorentina ha mostrato grande determinazione nel cercare di riportare la Coppa a Firenze dopo 22 anni di sogni, ma dovrà rimandare l’attesa alla finale di Conference League.

L’Inter, schierando la formazione tipo, ha dovuto affrontare una Fiorentina aggressiva e concentrata. I viola sono riusciti a passare in vantaggio già al 3′ con un gol di Nico Gonzalez, sfruttando un’occasione concessa dagli sviste difensive nerazzurre su un cross di Ikonè. La squadra di Inzaghi ha faticato a reagire e rischiato di subire un raddoppio da parte dei viola, ma è stata la curva interista a dare la scossa con i propri tifosi, che hanno sostenuto la squadra e contribuito al cambio di ritmo.

La svolta per l’Inter è arrivata al 29′ quando Lautaro Martinez, in posizione di fuorigioco millimetrico, ha segnato il gol del pareggio su assist di Brozovic. È stato il centesimo gol in nerazzurro per il Toro argentino, che si è dimostrato un pericolo costante per la difesa viola. Poco dopo, al 37′, Lautaro ha segnato ancora su un invito di Barella, portando l’Inter in vantaggio e lasciando i nerazzurri padroni del campo fino all’intervallo.

Nella ripresa, la Fiorentina ha cercato di reagire, ma è stata l’Inter a creare le occasioni più pericolose, soprattutto con l’ingresso di Lukaku. I viola hanno avuto alcune buone occasioni, ma Jovic ha sbagliato un’occasione incredibile, mancando il gol del pareggio di testa. Questo errore ha di fatto consegnato la Coppa Italia all’Inter, che si conferma una squadra vincente sotto la guida di Inzaghi.

La vittoria della Coppa Italia rappresenta un importante stimolo per l’Inter in vista della sfida contro il Manchester City nella finale di Champions League. Tuttavia, per centrare la doppietta, la squadra dovrà alzare ulteriormente il livello delle prestazioni. Nonostante la sconfitta, la Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra competitiva e combattiva, lasciando comunque spazio a qualche rimpianto per le occasioni mancate.

L’Inter, sotto la guida di Inzaghi, continua a ottenere risultati importanti. Il tecnico ha collezionato finora sette successi su otto finali disputate tra Coppa Italia e Supercoppa. Ora, in casa viola, l’attenzione si sposta sulla finale di Praga.