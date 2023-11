“Puntare alla Champions”, l’invito di Marchionni alla Fiorentina

INTERVISTA, Marco Marchionni: “Questa Fiorentina ha il dovere di puntare ad un posto in Champions”

Tanti i temi trattati da Marco Marchionni, ex calciatore di Parma, Fiorentina, Empoli, Sampdoria e Juventus, tra le altre, ed ex allenatore di Foggia e Novara, ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. In questo breve estratto dell’ intervista , l’ex Viola si esprime sulla squadra di Vincenzo Italiano e sulle sue chance di raggiungere la zona in classifica che possa permetterle di disputare la massima competizione europea.

Pensando a un’altra tua ex, la Fiorentina può puntare alla qualificazione in Champions League?

“Io credo che la Fiorentina di Italiano, per quello che sta facendo e per quanto sta dimostrando, abbia proprio il dovere di puntare ad un posto in Champions League”.