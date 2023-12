Fiorentina in Piazza della Repubblica, il road show delle feste

Il Cuore di Firenze si Colora di Viola: due giorni con la Fiorentina

Firenze, la città dell’arte, della storia e anche della passione viola. La Fiorentina, infatti, abbraccia il suo cuore pulsante con un evento straordinario che trasforma Piazza della Repubblica in un’oasi viola il 28 e il 29 dicembre.

Un’Immersione nel Mondo Viola

Dalle 10.30 in avanti, Piazza della Repubblica sarà il fulcro di un’esperienza unica, pensata per tifosi di tutte le età. L’invito è aperto a tutti gli appassionati, sia grandi che piccini, a immergersi completamente nel mondo affascinante della Fiorentina.

Attività, Giochi e Iniziative per Tutti

L’evento promette un programma ricco e coinvolgente. Attività e giochi saranno disponibili per intrattenere i più giovani, mentre iniziative speciali cattureranno l’attenzione degli appassionati più anziani. Sarà un’occasione imperdibile per vivere la magia della Fiorentina in uno scenario unico.

Sconto Speciale per Fiorentina-Torino

Per rendere l’esperienza ancora più memorabile, un vantaggio esclusivo è riservato ai membri InViola e a coloro che decidono di sottoscrivere la Viola Card, tessera del club. Uno sconto speciale sull’acquisto dei biglietti per la partita Fiorentina-Torino sarà disponibile, offrendo un incentivo ulteriore a coloro che fanno parte della grande famiglia viola.

Il Calcio, un Legame Profondo con la Città

La Fiorentina sa di andare oltre il calcio a Firenze: è un simbolo, un legame profondo con la città e i suoi abitanti. Questo evento non è solo un’occasione per sostenere la squadra, ma anche per celebrare l’unità e l’orgoglio di appartenere a una comunità di tifosi appassionati.

In Piazza della Repubblica, la magia del calcio e il cuore di Firenze si fondono in un’esperienza indimenticabile. Questo fine settimana, preparatevi a tuffarvi nel mondo viola e a vivere l’emozione di essere parte di qualcosa di straordinario.