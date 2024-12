Verso Fiorentina-Cagliari, i viola per il riscatto dopo la Coppa Italia

In casa Fiorentina pesa la delusione per l’uscita di scena dalla Coppa Italia per mano dei cugini dell’Empoli, più bravi dal dischetto dopo il 2-2 maturato nel corso dei tempi regolamentari. Gara affrontata con uno spirito tutto nuovo da parte dei ragazzi di Palladino, coinvolti ancora emotivamente dall’accaduto di domenica scorsa, da quei lunghi momenti di paura che hanno coinvolto Edoardo Bove al 17′ del primo tempo della sfida contro l’Inter.

Per fortuna il calendario mette subito in coda un altro impegno, stavolta di campionato, e sempre al ‘Franchi’, impianto iper-sfruttato in questa settimana. L’avversario di turno di domenica 8 dicembre (ore 12,30) è il Cagliari di Davide Nicola. Una sfida, quella contro i sardi, che vede la Viola nettamente in vantaggio, come dimostrano le quote sulla serie A che attribuiscono alla squadra di Palladino un eloquente 1.47 per il successo contro il 6.45 di un eventuale colpaccio da parte della squadra di Nicola, mentre il segno X è al momento a 4.50.

Il Cagliari, dal canto suo, si prepara a una sfida delicata e stimolante nella 15ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025, quando domenica 8 dicembre affronterà la Fiorentina al “Franchi” di Firenze. Il match, fissato per le ore 12:30, metterà i rossoblù di fronte a una squadra dal gioco fluido e offensivo guidata da Raffaele Palladino. Per i sardi, questa trasferta rappresenta una prova importante per consolidare quanto di buono mostrato in alcune recenti prestazioni, cercando al contempo di migliorare la posizione in classifica.

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, è consapevole delle difficoltà che i suoi uomini incontreranno al “Franchi”. La Fiorentina, che in campionato sta facendo faville, può contare su un’organizzazione di gioco che sa alternare velocità sulle fasce e pericolosità nei corridoi centrali. Per questo motivo, Nicola starebbe valutando alcune contromisure tattiche volte a limitare la manovra viola e allo stesso tempo creare pericoli in fase offensiva.