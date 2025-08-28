Fiorentina – Polissya: viola vittoriosa e gironi conquistati



Dopo

la

partita

di

andata

terminata

sul

punteggio

di

0-3,

la

Fiorentina

si

appresta

al

ritorno

dello

spareggio

con

la

FC

Polissya

per

entrare

definitivamente

nella

fase

a

gironi

della

Conference

League.

Contro

gli

ucraini,

i

viola

giocheranno

a

Reggio

Emilia

al

Mapei

Stadium

alle

ore

20.



I

padroni

di

casa

dovranno

fare

a

meno

dell’attaccante

Moise

Kean

a

causa

del

rosso

rimediato

nel

primo

tempo

dell’andata

per

un

fallo

di

reazione.

Non

potrà

prendere

parte

alla

partita

anche

l’altro

neo

acquisto

Roberto

Piccoli:

essendo

la

lista

Uefa

non

modificabile

per

gli

spareggi.

La

squadra

ucraina,

dopo

i

gigliati,

affronterà

fuori

casa

la

Dinamo

Kiev

in

una

trasferta

contro

un

club

ostico

e

complicato

mentre

la

Fiorentina

se

la

vedrà

in

casa

del

Torino.



Nel

precedente

match

furono

decisivi

Kean,

Gosens

e

Gudmundsson

per

siglare

il

3-0

finale

e

scavare

un

buon

margine

in

vista

della

partita

decisiva

di

questa

sera.



Attacco

guidato

da

Džeko

mentre

ci

sono

alcuni

confermati

rispetto

all’andata

come

Dodo,

Ndour

e

Fagioli.

Per

gli

ucraini

solito

tridente

di

sette

giorni

fa.

Questa

sera

per

i

viola

il

capitano

capitano

sarà

Mandragora:

autore

del

primo

gol

stagionale,

domenica

scorsa,

contro

il

Cagliari.



Gigliati

che

cercano

subito

il

riferimento

offensivo

più

avanzato,

con

palle

lunghe

data

la

sua

stazza.

Dopo

solo

3’

però

è

Nazarenko

che

porta

in

vantaggio

gli

ospiti

con

un’incomprensione

difensiva

tra

Comuzzo

e

De

Gea.

Proprio

il

numero

7

era

stato

uno

dei

migliori

nella

gara

d’andata

impensierendo

più

di

una

volta

l’estremo

difensore

spagnolo.

Polissya

dunque

che

parte

forte

e

mette

grande

pressione

alla

Fiorentina,

accorciando

nell’aggregato

totale.

Padroni

di

casa

che

faticano

ad

impostare

grazie

all’ottima

fase

difensiva

ospite.



Al

13’

raddoppio

del

Polissya

con

un

gol

clamoroso

dal

limite

al

volo

e

con

il

mancino

di

Andriyevskiy:

adesso

la

partita

è

completamente

riaperta,

la

Fiorentina

è

gelata.

Primi

venti

minuti

da

incubo

e

di

grandissima

sofferenza:

i

ragazzi

di

mister

Pioli

sono

chiamati

a

reagire

in

fretta.



La

Fiorentina

prova

a

rialzarsi

alzando

i

giri

del

motore

con

un

pressing

più

alto

e

non

lasciando

fraseggiare

la

Polissya

con

facilità

come

fatto

nei

minuti

iniziali

del

match.



Rotan

che

comunque

sembra

aver

preparato

benissimo

la

partita,

attendendo

la

viola

nella

propria

metà

campo

e

ripartendo

nel

momento

perfetto

quando

gli

avversari

lo

concedono.



La

Prima

conclusione

verso

lo

specchio

della

porta

arriva

al

38’

con

Fazzini

che

conclude

dal

limite

ma

centralmente

e

Kudryk

blocca

agilmente.



Il

primo

tempo

termina

senza

nessun

altro

sussulto.

La

gara

si

è

inesorabilmente

messa

in

salita:

vedremo

se

nel

secondo

tempo

i

gigliati

sapranno

rialzarsi

da

questa

situazione

difficilissima.



Inizia

il

secondo

tempo

con

Gudmundsson

e

Gosens

che

subentrano

a

Parisi

e

Ndour.

Mister

Pioli

che

dunque

cerca

di

dare

una

sferzata

ai

suoi

anche

grazie

alla

panchina.

Le

due

sostituzioni

sono

anche

gli

autori

del

secondo

e

terzo

gol

a

Presov

la

scorsa

settimana.



Gigliati

in

campo

con

un

piglio

diverso:

maggiore

aggressione

e

palleggio

più

veloce

che

rendono

la

manovra

più

fluida.

Al

54’

ecco

l’azione

più

pericolosa

dei

viola

con

Fazzini

che

si

fa

tutto

il

campo

coast

to

coast,

saltando

diversi

avversari,

ma

la

sua

conclusione

si

stampa

sul

palo

alla

sinistra

del

portiere

ucraino.



Rotan

vede

i

suoi

in

difficoltà

e

ricorre

ad

una

sostituzione:

dentro

Lednev

ed

esce

Costa.

Il

canovaccio

tecnico

non

sembra

comunque

essere

cambiato

con

i

viola

che

mantengono

spesso

il

possesso

palla

cercando

l’imbucata

giusta

per

far

male

al

Polissya.



Altri

cambi

in

arrivo

per

la

Fiorentina:

sono

pronti

ad

entrare

in

campo

Pongracic

e

Sohm

per

Comuzzo

e

capitan

Mandragora.

Il

tecnico

quindi

si

affida

ai

muscoli

per

cercare

di

portare

a

casa

la

qualificazione.



Ai

gigliati

questa

sera

sta

mancando

la

rifinitura

finale

che

consentirebbe

di

andare

al

tiro

con

maggiore

precisione

e

frequenza.

Gli

ucraini

cambiano

la

punta

centrale

con

Haiduchyk

che

subentra

a

Filippov.



Altra

chance

per

i

gigliati

al

70’

con

Gosens

che

di

testa

rifinisce

un

cross

preciso

di

Dodo

ma

Kudryk

è

bravo

e

blocca. Al

78’

ecco

finalmente

la

rete

della

Fiorentina

con

una

bellissima

sgroppata

laterale

di

Gosens

che

innesca

Dodo

ed

al

volo

insacca

sotto

le

gambe

del

portiere

del

Polissya.

Azione

per

gli

amanti

del

calcio concretizzatosi

con

una

rete

da

esterno

a

esterno.



Triplo

cambio

adesso

per

Rotan:

Karaman

per

Babenko,

Goncalves

per

Nazarenko

e

Korniychuk

per

Kravchenko.

Per

i

viola

tira

il

fiato

Viti

per

Ranieri

ed

appena

entrato

sigla

il

pareggio

da

corner

all’85’.

Angolo

battuto

dall’islandese,

Gosens

spizza

e

Ranieri

con

il

piattone

rifinisce

in

gol

da

pochi

passi.

Grandissimo

impatto

anche

in

questa

partita

per

il

laterale

tedesco

autore

di

due

assist.



All’89’

gol

ancora

per

i

gigliati

con

un

tap-in

di

Džeko,

dopo

un’ottima

parata

del

portiere

ucraino

su

Pablo

Marì:

partita

completamente

ribaltata!



Fiorentina

dunque

che

per

il

quarto

anno

consecutivo

accede

alla

fase

a

gironi

della

Conference

League:

la

stagione

parte

bene

in

Europa

per

i

gigliati.