Presentato il bus ufficiale del Livorno per la stagione 2025-26

Oggi in Piazzale Montello Livorno ha celebrato la presentazione ufficiale del nuovo pullman dell’U.S. Livorno 1915, evento che ha visto la partecipazione di autorità locali e rappresentanti di Autolinee Toscane, in un clima di entusiasmo e collaborazione .

Un nuovo pullman per Livorno e la città

Colore amaranto e grandi simboli: il nuovo autobus Scania Touring, dedicato all’U.S. Livorno 1915 campione d’Italia di Serie D 2024-2025, sarà al servizio non solo della squadra ma anche del territorio. Scuole, associazioni sportive e culturali potranno utilizzare il bus per gite e trasferte, grazie all’iniziativa “Vai in gita col bus del Livorno calcio”, pensata per rafforzare il legame con la città .

Comfort, sicurezza e sostenibilità

Il nuovo pullman si distingue per comfort, sicurezza attiva e passiva e attenzione alla sostenibilità, grazie a un’elevata efficienza energetica che riduce consumi ed emissioni. Un investimento che combina tradizione sportiva e innovazione, segnando un passo avanti nella mobilità e nell’immagine della città .

Sconti e promozioni per tifosi e abbonati

L’accordo di co-marketing tra U.S. Livorno 1915 e Autolinee Toscane offre agli abbonati ai bus uno sconto del 10% sull’abbonamento stagionale, sui biglietti singoli e sul merchandising ufficiale acquistato presso il negozio di Parco Levante. Un gesto concreto che favorisce il pubblico e i tifosi nel sostenere la squadra amaranto in Serie C .

Le voci delle istituzioni

Gianni Giannone, Delegato Provinciale CONI, ha sottolineato l’importanza di avere una squadra come il Livorno nei campionati di rilievo, segnale forte per una città che vive lo sport ai massimi livelli. Il Consigliere Provinciale Pietro Caruso ha evidenziato il valore ambientale dell’iniziativa: “Promuovere il bus come alternativa all’auto anche per andare allo stadio significa vivere la giornata sportiva senza stress e migliorare la qualità dell’ambiente cittadino” .