Calvin Stengs è del Pisa!

Pisa
Sporting
Club
è
lieto
di
annunciare
l’esito
positivo
della
trattativa
con
la
Società
Feyenoord
Rotterdam
(Olanda)
per
l’acquisizione
a
titolo
temporaneo
(con
opzione)
del
diritto
alle
prestazioni
sportive
del
calciatore
Calvin
Stengs,
che
da
oggi
indosserà
i
nostri
Gloriosi
colori.
Attaccante
classe
1998,
nazionalità
olandese,
Stengs
è
cresciuto
calcisticamente
nell’AZ
Alkmaar
debuttando
giovanissimi
in
Prima
squadra
e
collezionando
in
breve
oltre
100
presenze
prima
di
trasferirsi
in
Francia
(Nizza,
Ligue
1)
e
Belgio
(Anversa,
Pro
League).
Nel
2023
il
ritorno
in
Olanda
con
la
maglia
del
Feyenoord
e
la
definitiva
consacrazione
anche
a
livello
Europeo
con
il
debutto
in
Europa
League
e
Champions
League;
in
totale,
nella
sola
Eredivisie,
Calvin
Stengs
ha
messo
a
referto
119
presenze
(22
gol
e
32
assist).
Importante
esperienza
per
lui
anche
in
Nazionale
con
8
presenze
(3
gol)
in
maglia
Orange
Da
oggi
l’esperienza
in
maglia
Nerazzurra
e
nel
Campionato
di
Serie
A.
Benvenuto
Calvin!