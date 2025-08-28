Calvin Stengs è del Pisa!

Pisa

Sporting

Club

è

lieto

di

annunciare

l’esito

positivo

della

trattativa

con

la

Società

Feyenoord

Rotterdam

(Olanda)

per

l’acquisizione

a

titolo

temporaneo

(con

opzione)

del

diritto

alle

prestazioni

sportive

del

calciatore

Calvin

Stengs,

che

da

oggi

indosserà

i

nostri

Gloriosi

colori.

Attaccante

classe

1998,

nazionalità

olandese,

Stengs

è

cresciuto

calcisticamente

nell’AZ

Alkmaar

debuttando

giovanissimi

in

Prima

squadra

e

collezionando

in

breve

oltre

100

presenze

prima

di

trasferirsi

in

Francia

(Nizza,

Ligue

1)

e

Belgio

(Anversa,

Pro

League).

Nel

2023

il

ritorno

in

Olanda

con

la

maglia

del

Feyenoord

e

la

definitiva

consacrazione

anche

a

livello

Europeo

con

il

debutto

in

Europa

League

e

Champions

League;

in

totale,

nella

sola

Eredivisie,

Calvin

Stengs

ha

messo

a

referto

119

presenze

(22

gol

e

32

assist).

Importante

esperienza

per

lui

anche

in

Nazionale

con

8

presenze

(3

gol)

in

maglia

Orange

Da

oggi

l’esperienza

in

maglia

Nerazzurra

e

nel

Campionato

di

Serie

A.

Benvenuto

Calvin!