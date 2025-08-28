Cordoglio per la scomparsa di Valter Bordigoni

La Società FC Pistoiese è vicina alla famiglia Bordigoni per la scomparsa di Valter Bordigoni, tifosissimo orange scomparso nella giornata di ieri. Valter ha sempre avuto un sogno nel cassetto: vedere suo nipote Daniel indossare la maglia del nostro club, sogno che si è realizzato quest’estate. Daniel Calacal, infatti, ha firmato con la formazione Under 14. T

utta la Società si stringe nel dolore della famiglia e dei suoi cari, a cui rivolge le più sentite condoglianze per il lutto che li ha colpiti.