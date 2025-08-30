Brando Moruzzi convocato in Under 21

Brando Moruzzi è stato convocato dal Commissario Tecnico dell’Under 21 italiana Silvio Baldini per le prime due gare delle Qualificazioni alla fase finale dell’Europeo in programma in Albania e Serbia nel 2027. Gli Azzurrini affronteranno il Montenegro (venerdì 5 settembre alle ore 18.15 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia) e la Macedonia del Nord (martedì 9 settembre, sempre alle 18.15 allo Stadio Petar Milosevski di Bitola).

Dopo il raduno di domenica al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, l’Under 21 si sposterà alla Spezia giovedì, per poi rientrare al Centro di Preparazione Olimpica la sera successiva, al termine della gara con il Montenegro allo stadio Alberto Picco. Nel pomeriggio di domenica è previsto il trasferimento a Ohrid, in Macedonia del Nord, per la gara in programma nel rinnovato stadio ‘Petar Miloševski’ della vicina Bitola, a circa 30 Km dal confine con Grecia e Albania. Sarà il quarto confronto diretto in 11 anni con il Montenegro, dopo l’amichevole del 2014 e la doppia sfida del girone nel torneo 2021-23. Ci sono, inoltre, altri quattro incontri tra il 2003 e il 2004, con l’allora Serbia Montenegro, con un bilancio di 3 vittorie e un ko. Prima volta, invece, con la Macedonia del Nord.

UEFA EURO UNDER 21 – L’edizione n.26 del torneo si concluderà nel giugno 2027, con la Fase Finale in Albania e Serbia. Al via 51 Nazionali divise in 9 gironi, 6 da 6 squadre e 3 da 5. L’Italia è inserita nel girone E, con Armenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia e Svezia. Le gare si svolgeranno a settembre, ottobre e novembre 2025, poi marzo, settembre e ottobre 2026; le prime classificate accedono alla Fase Finale, insieme alla migliore seconda. Le altre 8 seconde si affrontano nei play off, per gli ultimi 4 posti. L’Europeo 2027 è anche torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici Los Angeles 2028.