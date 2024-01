Giornata Amaranto per la partita contro il Pescara

La Società Sportiva Arezzo comunica che per la prossima gara casalinga contro il Pescara in programma domenica 21 gennaio allo stadio “Città di Arezzo” con inizio alle ore 18:30 è stata indetta la giornata amaranto e quindi non saranno valide le tessere di abbonamento stagionale.

Quando parte la prelazione per gli abbonati

Agli abbonati è stata riservata una fase di prelazione che prenderà il via mercoledì 10 gennaio.

Modalità di vendita ed orari dei punti vendita autorizzati saranno comunicati nelle prossime ore.