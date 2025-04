Al via la vendita libera dei biglietti per Arezzo – Perugia

Attiva da oggi, lunedì 31 marzo, dalle ore 14:00, la vendita libera per Arezzo – Perugia, gara valevole per la trentacinquestima di Campionato Serie C girone di ritorno, in programma allo Stadio “Città di Arezzo” sabato 5 aprile, con inizio alle ore 20:30.

La partita risulta come giornata Amaranto e dunque non saranno validi gli abbonamenti, ad eccezione di quelli con tariffa omaggio e servizio accompagnatore diversamente abile.

Questi i punti vendita e i prezzi (consultabili anche nella sezione https://www.ssarezzo.it/bigletti-2-2/):

Amaranto Store Corso Italia, 19-21-23

Corso Italia, 19-21-23 New Energy Point Via Fiorentina, 113 (https://maps.app.goo.gl/EzQfiqgNpYLDHWmD6)

Via Fiorentina, 113 New Energy Valdichiana Hotel (reception) Rigutino est, 183 ( https://maps.app.goo.gl/mqeZYoqfa5vK6xLf9 )

(reception) Rigutino est, 183 Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri Strada Comunale della Sella (https://shorturl.at/DqpjG)

Strada Comunale della Sella Vieri Dischi Corso Italia, 89 (https://shorturl.at/Xtgt8)

Corso Italia, 89 Tabaccheria Francini Località Ponte a Chiani (https://shorturl.at/sandO)

La prevendita dei biglietti è attiva online sul sito Sport.Ticketone.it aperto h24 fino a venerdì 4 aprile alle ore 19:00.

TRIBUNA CENTRALISSIMA : €60,00* [6-14 anni €15,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00]

: €60,00* [6-14 anni €15,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00] TRIBUNA CENTRALE : €43,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €25,00]

: €43,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €25,00] TRIBUNA LATERALE : €25,00* diritti di prevendita [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €18,00]

: €25,00* diritti di prevendita [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €18,00] CURVA SUD: €13,00* [6-14 anni €6,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €9,00]

*L’acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo, legata alle commissioni bancarie.

Ingresso gratuito sotto i 6 anni senza diritto di posto. La vendita dei biglietti per il settore ospiti chiude tassativamente alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara (venerdì 4 aprile).

BOTTEGHINO

La biglietteria dello Stadio Comunale è situata all’inizio di Viale Gramsci.

La biglietteria sarà attiva 2 ore e mezzo (ore 18:00 del 5 aprile) prima dell’inizio della partita.

Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per acquistare il proprio tagliando ma di raggiungere lo stadio per tempo, al fine di evitare code e superare i controlli previsti dalle normative vigenti.

TRIBUNA CENTRALISSIMA – €70,00 [6-14 anni €18,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €35,00]

– €70,00 [6-14 anni €18,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €35,00] TRIBUNA CENTRALE – €50,00 [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00]

– €50,00 [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00] TRIBUNA LATERALE – €30,00 [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €22,00]

– €30,00 [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €22,00] CURVA SUD – €16,00 [6-14 anni €8,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €12,00]



RICORDIAMO CHE È VIETATO L’ACQUISTO DEL BIGLIETTO IN QUALSIASI SETTORE AI RESIDENTI IN PROVINCIA DI PERUGIA.