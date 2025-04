PREVENDITA PER LA TRENTOTTESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, PIANESE-AREZZO

Attiva la prevendita dei biglietti per la gara Pianese-Arezzo, valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie C, Girone B, 2024/2025, che si disputerà domenica 27 aprile 2025, alle ore 16:30, presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio, Siena.

E’ vietato l’acquisto nei settori Tribuna D’Onore e Tribuna Sud per i residenti nella provincia di Arezzo.

La prevendita dei biglietti è attiva on-line sul sito www.ciaotickets.it (aperto h24 fino a sabato 26 aprile alle ore 19:00) e presso i punti vendita autorizzati “ CIAOTICKETS ” (https://www.ciaotickets.com/ it/punti-vendita).

I biglietti per il settore ospiti saranno acquistabili fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara (sabato 26 aprile).

Per questo evento è prevista la vendita con il BIGLIETTO NOMINATIVO.

Ciascun titolo di accesso dovrà quindi riportare il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto immessi in fase d”acquisto. Il giorno dell’evento, all’ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato.

Sui biglietti acquistati il cliente potrà procedere al cambio utilizzatore cliccando QUI.

Per questo evento è prevista la vendita con il BIGLIETTO ELETTRONICO: potrai mostrare il biglietto all’ingresso direttamente dal tuo cellulare, o stamparlo con la stampante di casa. Non sarà necessaria alcuna spedizione con corriere espresso.

Questo evento può essere acquistato con SCALAPAY: paghi in 3 rate in 3 mesi.

Il costo dei tagliandi per la Tribuna Nord Settore Ospiti: