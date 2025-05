REPORT WEEKEND SETTORE GIOVANILE AMARANTO | 4 MAG

Under 17 | AREZZO – BENEVENTO 2-2

L’Arezzo rimonta nel finale e strappa un punto d’oro contro il Benevento

Una gara intensa, vibrante e ricca di emozioni quella andata in scena allo stadio comunale, dove la S.S. Arezzo ha dimostrato ancora una volta carattere e determinazione. Contro un Benevento brillante e organizzato, i ragazzi di mister Bernardini non hanno mai mollato la presa, riuscendo a recuperare due gol nel recupero e chiudendo il match sul 2-2.

La partita si accende fin dai primi minuti, con gli ospiti che mostrano subito grande qualità. Al 20’, dopo una manovra ben costruita, l’attaccante giallorosso penetra in area amaranto e batte Rossi con precisione, portando il Benevento sull’1-0. La formazione ospite domina per lunghi tratti del primo tempo, controllando il gioco e sfiorando più volte il raddoppio. Si va così al riposo con l’Arezzo sotto di una rete.

Ma nella ripresa cambia tutto. L’Arezzo torna in campo con un’altra faccia: più determinazione, più grinta, più convinzione. Guidati dall’ispirato Tramonti, gli amaranto iniziano a guadagnare campo e a creare pericoli. Al 75’ è proprio Tramonti a sfiorare il pareggio con una punizione che colpisce la parte interna del palo. Poco dopo ci prova anche Minocci, ma la palla non vuole saperne di entrare.

All’89’, però, arriva la doccia fredda: il Benevento colpisce ancora in ripartenza e firma il 2-0. Sembra finita, ma il finale ha il sapore dell’epica. I ragazzi amaranto non si arrendono e nei 4 minuti di recupero scrivono una pagina indimenticabile: prima Valenti accorcia le distanze al 91’, poi, al 94’, Di Gaetani trova il guizzo decisivo per il clamoroso 2-2.

Una rimonta che vale molto più di un punto: è il segnale di una squadra viva, unita e in costante crescita, sia dal punto di vista mentale che fisico. Il pubblico esplode in un’ovazione: questa è l’Arezzo che vogliamo vedere.

Under 16 | CALDIERO TERME – AREZZO 2-1

Tanta sfortuna e pali, l’Arezzo chiude la stagione con una sconfitta di misura a Caldiero

Si chiude con una partita combattuta ma sfortunata la stagione dell’Under 16 Nazionale della S.S. Arezzo, che il 4 maggio 2025 è scesa in campo per l’ultima giornata di campionato contro il Caldiero Terme, uscendo sconfitta per 2-1 al termine di un match ricco di occasioni e recriminazioni.

L’inizio è tutto amaranto, con l’Arezzo che parte forte e al minuto 8 va subito vicino al gol con Ulivieri, il cui tiro viene deviato in angolo dal portiere di casa. Al 12’ è ancora Ulivieri a provarci, stavolta di sinistro, ma la conclusione sorvola la traversa. Al 14’ è invece Pepe a far tremare il Caldiero con una splendida volée da fuori area che colpisce la traversa e rimbalza sulla linea: niente gol, ma un chiaro segnale di quanto sarà dura la gara dal punto di vista realizzativo.

Pochi minuti dopo, al 18’, arriva la beffa: un errore in fase di impostazione viene punito dal Caldiero, che passa in vantaggio. L’Arezzo, però, non si abbatte e continua a giocare con determinazione, trovando il meritato pareggio al 34’ con una splendida azione personale di Pepe, che si accentra e piazza il pallone all’angolino per l’1-1.

La ripresa è aperta e intensa, con entrambe le squadre alla ricerca del gol. Al 5’ è ancora Pepe a provarci dalla distanza, ma il portiere locale è reattivo e respinge. Al 10’ il Caldiero colpisce nuovamente in contropiede, riportandosi avanti 2-1.

Nel finale l’Arezzo spinge con orgoglio e qualità, ma la sfortuna non dà tregua: al 25’ Farnese colpisce il palo con un gran tiro di sinistro, al 30’ è di nuovo Ulivieri a centrare la traversa — la seconda di giornata — e al 35’ Massi sfiora il gol con un’acrobazia che esce di un soffio.

Termina così con una sconfitta di misura una stagione comunque positiva e in crescita per i ragazzi di mister Bellini, che nel girone di ritorno hanno raccolto ben 28 punti, dimostrando maturità, solidità e spirito di squadra.

Un percorso che lascia ben sperare per il futuro del vivaio amaranto.

Under 15 | AREZZO – BENEVENTO 3-1

Vittoria e applausi nell’ultima di campionato

Domenica 4 maggio si è disputata l’ultima giornata di campionato per la formazione Under 15 della S.S. Arezzo, che ha chiuso la stagione con una convincente vittoria. Una partita intensa e ben giocata da entrambe le squadre fino al triplice fischio, con ritmi alti e tanto agonismo.

Gli amaranto hanno sfoderato una delle migliori prestazioni dell’anno, dimostrando compattezza, determinazione e qualità in ogni reparto. Dopo appena pochi minuti, Peruzzi porta in vantaggio l’Arezzo, dando subito il segnale dell’approccio deciso della squadra. I ragazzi di mister Rubetti sfiorano più volte il raddoppio, presentandosi per tre volte a tu per tu con il portiere avversario, senza però riuscire a concretizzare. Il primo tempo si chiude sull’1-0 grazie anche alla solidità difensiva e alle ottime parate di Bacchi.

Nella ripresa, la squadra riparte con lo stesso spirito: al 36’ è Centi a trovare il gol del 2-0 sugli sviluppi di una mischia in area. La gara si fa sempre più combattuta, con entrambe le squadre che lottano su ogni pallone. Al 41’ il Benevento accorcia le distanze con Circelli, riaprendo momentaneamente la sfida. Ma ci pensa Tosoni, due minuti dopo, a siglare il 3-1 che spegne definitivamente le speranze degli ospiti.

Al fischio finale, è festa per i giovani amaranto, protagonisti di una prestazione di alto livello e di un campionato affrontato con grinta e crescita continua. Un plauso va a mister Rubetti, che ha guidato il gruppo fin dall’inizio della stagione, iniziata ad agosto, riuscendo a costruire una squadra unita, competitiva e capace di onorare con orgoglio i colori dell’Arezzo su ogni campo.