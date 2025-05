S.S. AREZZO: UFFICIALE IL RITIRO ESTIVO IN TRENTINO

La S.S. Arezzo comunica ufficialmente che la preparazione estiva in vista della stagione sportiva 2025/2026 si svolgerà a Trento, dal 13 al 26 luglio 2025.

La squadra amaranto sarà ospite nella suggestiva cornice del Trentino, dove potrà usufruire di un ambiente ideale per affrontare le prime fasi della preparazione atletica. Il ritiro sarà un’occasione fondamentale per cementare il gruppo e gettare le basi tecniche e tattiche per la nuova annata sportiva.

Durante il soggiorno, la squadra alloggerà presso Hotel Castel Lodron, nel comune di Storo (Valle del Chiese), struttura di riferimento per il turismo sportivo in zona, che garantirà il massimo comfort e supporto logistico.

Durante il periodo di ritiro, sono previsti allenamenti quotidiani a porte aperte, test amichevoli con avversari di livello e momenti di incontro con i tifosi. Il programma dettagliato delle amichevoli e delle iniziative collaterali sarà comunicato nelle prossime settimane.

La scelta di Trento conferma la volontà della società di offrire ai propri atleti un contesto professionale e stimolante, in linea con le ambizioni del club per la nuova stagione.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita a seguire i canali ufficiali della S.S. Arezzo.