La S.S. Arezzo comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Gaddini all’A.S. Cittadella. Con la maglia amaranto, Gaddini ha collezionato 60 presenze e realizzato 13 gol, distinguendosi per impegno, professionalità e attaccamento ai colori. A Mattia vanno i più sentiti ringraziamenti per il percorso condiviso e un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura.

Grazie di tutto, Mattia!