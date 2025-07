Ufficiali le avversarie degli amaranto nel girone B della Serie C Sky Wifi 2025/26

Il Consiglio Direttivo di Lega ha deliberato stamane la composizione ufficiale dei tre gironi della prossima Serie C Sky Wifi 2025/26.

L’Arezzo, inserito nel girone B, rispetto alla scorsa stagione si confronterà con il Bra (giocherà a Sestri Levante), il Livorno, il Forlì, il Guidonia, (giocherà a Recanati nel caso si protrarranno i lavori di adeguamento dello stadio comunale di Guidonia Montecelio) e la Sambenedettese. A questi si aggiungono la Juventus Next Gen (giocherà ad Alessandria) e il Ravenna, vincitore dei playoff del girone D di Serie D e ammesso in Serie C (al posto della Spal) in virtù del primo posto nella graduatoria dei ripescaggi. Il Campionato inizierà domenica 24 agosto e terminerà il 26 aprile 2026. Tre i turni infrasettimanali ancora da stabilire, la sosta natalizia è fissata per il 28 dicembre. Il primo impegno ufficiale sarà quello della Coppa Italia, che inizierà il 17 agosto col primo turno eliminatorio.

GIRONE B

AREZZO

Ascoli

Bra

Campobasso

Carpi

Forlì

Gubbio

Guidonia

Juventus U23

Livorno

Perugia

Pianese

Pineto

Pontedera

Ravenna

Rimini

Sambenedettese

Ternana

Torres

Vis Pesaro

Di seguito gli altri gironi

GIRONE A

Albinoleffe

Alcione Milano

Arzignano

Cittadella

Dolomiti Bellunesi

Giana Erminio

Inter U23

L.R.Vicenza

Lecco

Lumezzane

Novara

Ospitaletto

Pergolettese

Pro Patria

Pro Vercelli

Renate

Trento

Triestina

Union Brescia

Virtus Verona

GIRONE C

Atalanta U23

Audace Cerignola

AZ Picerno

Benevento

Casarano

Casertana

Catania

Cavese

Cosenza

Crotone

Foggia

Giugliano

Latina

Monopoli

Potenza

Salernitana

Siracusa

Sorrento

Team Altamura

Trapani