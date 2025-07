Filippo De Col è un nuovo giocatore dell’Arezzo

La S.S. Arezzo è lieta di annunciare l’ingaggio di Filippo De Col, difensore classe 1993, proveniente dal LR Vicenza.

Terzino destro di grande esperienza e affidabilità, De Col vanta una lunga carriera tra Serie B e Serie C, con oltre 300 presenze tra i professionisti. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, ha indossato le maglie di Virtus Entella, Spezia, Südtirol, e appunto Vicenza, distinguendosi per la sua solidità difensiva, la capacità di spinta sulla fascia e il carisma dentro e fuori dal campo. Il giocatore arriva ad Arezzo a titolo definitivo con accordo biennale.

Benvenuto Filippo, e in bocca al lupo per questa nuova sfida in amaranto!