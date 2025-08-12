Bernardini: “L’Under 17 è pronta a crescere. Il nostro obiettivo? Formare giocatori per la Primavera”

AREZZO – È iniziata ufficialmente la nuova stagione anche per l’Under 17 amaranto, guidata da mister Massimiliano Bernardini, che ha parlato ai microfoni di Amaranto Channel nel giorno del raduno. “Siamo alle battute inziali – ha dichiarato Bernardini – cominciamo questa nuova avventura con un gruppo che lo scorso anno militava nell’Under 16. Sono ragazzi potenzialmente molto competitivi e speriamo che riescano a dimostrare il loro valore nel campionato”.

La squadra affronterà un girone impegnativo, come sottolineato dal tecnico:

“Siamo stati inseriti nel Girone A, che comprende squadre di Lombardia e Piemonte. È un girone molto competitivo, ma speriamo di esserlo anche noi”.

Dal punto di vista fisico, Bernardini ha evidenziato un salto importante:

“I ragazzi iniziano ad avere strutture fisiche più definite. Alcuni di loro sono già pronti per il passaggio in Primavera. Questo è probabilmente il campionato più difficile del settore giovanile, ma anche il più stimolante”.

Infine, una riflessione sugli obiettivi stagionali condivisi con la società:

“Il nostro obiettivo principale è formare giocatori per la Primavera e, perché no, anche per la prima squadra. Le vittorie sono importanti, ma non devono essere fini a se stesse. Ai ragazzi cerchiamo di trasmettere il concetto che il risultato arriva attraverso la prestazione. È una sfida educativa, soprattutto in questa fascia d’età”.