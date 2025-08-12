Bricca: ‘Ripartiamo da zero, con entusiasmo e voglia di fare bene’”

AREZZO – È ufficialmente iniziata la preparazione della Primavera amaranto in vista della nuova stagione. A fare il punto della situazione è mister Andrea Bricca, intervenuto ai microfoni di Amaranto Channel per raccontare le prime sensazioni dopo il raduno. “C’è molto entusiasmo – ha dichiarato Bricca – perché siamo fermi da tanto tempo e la voglia di ripartire è molta. Ci sono molte facce nuove, avremo modo di conoscere meglio i ragazzi nei prossimi giorni”.

Il tecnico ha sottolineato come, anche quest’anno, la Primavera rappresenti un vero e proprio nuovo inizio:

“Il bello di questa categoria è proprio questo: si riparte praticamente da zero. Della passata stagione sono rimasti solo quattro o cinque elementi, il resto sono tutti volti nuovi. Tocca a noi ricostruire qualcosa di buono”.

Uno sguardo anche al girone in cui l’Arezzo è stato inserito:

“Siamo nel girone Sud. Da un lato è molto bello, perché c’è tanta passione e un clima caldo. Dall’altro, ci aspettano trasferte lunghe e impegnative. Ma va bene così: ci prepareremo al meglio per le prime amichevoli e poi per l’esordio in campionato”.