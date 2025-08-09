Il difensore classe ’98 si trasferisce nella compagine militante nel campionato di Eccellenza umbra

L’US Pianese comunica di aver definito il trasferimento a titolo temporaneo di Mattia Polidori all’Ellera, compagine militante nel campionato di Eccellenza umbra, fino al termine della stagione. Arrivato a Piancastagnaio nel 2022, Polidori ha indossato la maglia della Pianese per tre stagioni distinguendosi per professionalità e impegno, doti che lo hanno portato a diventare il vice capitano della squadra oltre che un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La società ringrazia Mattia per il suo contributo con la maglia della Pianese e gli augura le migliori fortune personali e professionali.

L’articolo Mattia Polidori ceduto in prestito all’Ellera proviene da U.S. Pianese.