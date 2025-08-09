Posted on by

Mattia Polidori ceduto in prestito all’Ellera

Il difensore classe ’98 si trasferisce nella compagine militante nel campionato di Eccellenza umbra

 

L’US Pianese comunica di aver definito il trasferimento a titolo temporaneo di Mattia Polidori all’Ellera, compagine militante nel campionato di Eccellenza umbra, fino al termine della stagione. Arrivato a Piancastagnaio nel 2022, Polidori ha indossato la maglia della Pianese per tre stagioni distinguendosi per professionalità e impegno, doti che lo hanno portato a diventare il vice capitano della squadra oltre che un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La società ringrazia Mattia per il suo contributo con la maglia della Pianese e gli augura le migliori fortune personali e professionali.

