PREVENDITA PER LA SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, PONTEDERA – AREZZO

Sarà attiva da oggi, mercoledì 27 agosto, dalle ore 12:00, la prevendita dei biglietti per la gara Pontedera – Arezzo, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C Sky Wifi Girone B 2025/2026, che si disputerà venerdì 29 agosto, alle ore 21:00, presso lo Stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera.
L’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti è possibile online sul circuito Etes.
I biglietti saranno acquistabili solo online seguendo il link: https://www.etes.it/sale/event/ 91151 /pontedera%20-%20arezzo?idProdotto=91151.
- Il costo del tagliando intero per la Tribunetta A, B e C (settore ospiti) è di €. 12,00 + diritto di prevendita e spese.
- Il costo del tagliando ridotto dai 5 anni ai 14 non compiuti per la Tribunetta A, B e C (settore ospiti) è di €. 0,50 + diritto di prevendita e spese.
La vendita terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara (giovedì 28 agosto).
Si ricorda che la biglietteria sarà chiusa il giorno della gara e si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita ETES più vicini ad Arezzo oppure online sul sito www.etes.it.