Report allenamento – Lunedì 18 agosto

RIGUTINO – Prosegue la preparazione dell’Arezzo in vista dell’inizio del campionato (si gioca contro il Forlì venerdì 22 alle 21:15). Nella seduta odierna, la squadra ha svolto un programma completo e mirato, articolato in diverse fasi: attivazione iniziale, corse metaboliche, esercitazioni sul possesso palla e sviluppi offensivi. Il gruppo ha lavorato con grande intensità, sotto lo sguardo attento di mister Bucchi e del suo staff, confermando l’impegno e la concentrazione già emersi nelle prime uscite stagionali. Domani, martedì 19 agosto, allenamento pomeridiano a Rigutino con inizio alle ore 18.