Report allenamento – venerdì 14 agosto

RIGUTINO – La squadra si è ritrovata questo pomeriggio al centro sportivo di Rigutino per una seduta intensa e ben strutturata. Dopo una prima fase di messa in azione atletica, lo staff ha guidato il gruppo in una serie di torelli dinamici, utili a stimolare reattività, tecnica nello stretto e comunicazione tra i reparti. A seguire, spazio a una partita a tema con obiettivi tattici specifici, incentrata sul pressing alto e sulla gestione del possesso palla in zona centrale. Mister Bucchi ha poi diretto una lunga fase tattica, con particolare attenzione ai movimenti difensivi e alle transizioni offensive. La seduta si è conclusa con un lavoro a reparti, in cui difensori, centrocampisti e attaccanti hanno affinato automatismi e soluzioni di gioco in vista del debutto ufficiale.

Domani, sabato 15 agosto, allenamento a Rigutino (ore 18).