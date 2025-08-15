Una maglia speciale per una causa speciale: Arezzo-Bra per Casa Thevenin

In occasione della sfida di Coppa Italia contro il Bra, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Città di Arezzo, la squadra amaranto scenderà in campo con una maglia speciale, pensata per unire sport e solidarietà. La divisa, sarà messa in vendita presso l’Amaranto Store (Corso Italia, 19-21-23). L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza a Casa Thevenin, storica realtà cittadina che si occupa di accoglienza e tutela del minore, oltre che di maternità e infanzia. Una scelta che conferma il legame profondo tra il Cavallino e il territorio, e rinnova una collaborazione già attiva negli anni passati con Casa Thevenin, a testimonianza dell’impegno del club verso le iniziative sociali e solidali.

Sabato, dunque, non sarà solo calcio: sarà anche un’occasione per dare un contributo concreto a chi lavora ogni giorno per il bene della comunità.

A breve forniremo tutte le informazioni utili per acquistare la maglia, così da permettere a tifosi e appassionati di partecipare in prima persona a questa iniziativa solidale e contribuire concretamente al sostegno di Casa Thevenin.