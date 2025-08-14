La Pianese si prepara all’esordio in Coppa Italia Serie C. Birindelli: “C’è voglia di far bene”

Il tecnico bianconero ha presentato il primo impegno ufficiale della stagione

Esordirà sabato prossimo, 16 agosto, la Pianese, che allo stadio “Alberto De Cristofaro” affronterà i padroni di casa del Giugliano nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Per le zebrette si tratterà, inevitabilmente, del primo impegno ufficiale della stagione. Per accedere al turno successivo, gli amiatini dovranno imporsi nei 90 minuti: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la qualificazione sarà decisa direttamente ai calci di rigore.

La vincente di Giugliano–Pianese affronterà in casa chi avrà la meglio nella sfida Benevento–Guidonia Montecelio. A dirigere la gara sarà il signor Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido, coadiuvato da Emanuele Fumarulo (Barletta) e Fabio Cantatore (Molfetta). Il quarto ufficiale designato è Valerio Vogliacco di Bari.

A presentare la gara, in casa bianconera, è stato mister Alessandro Birindelli. “C’è grande emozione, perché sarà la mia prima partita da allenatore professionista – ha esordito il tecnico in conferenza stampa –. Ci tengo, come tutta la squadra, a fare una buona prestazione. Abbiamo alle spalle un primo mese di lavoro importante: i ragazzi hanno sempre risposto presente, con grande disponibilità, attenzione e professionalità. Questo mi riempie d’orgoglio e rappresenta un buon punto di partenza. Sul Giugliano non abbiamo molte informazioni: sappiamo però che hanno fatto un mercato importante, allestendo una rosa di valore con giocatori di categoria”.

“Andremo in campo per disputare una partita seria, compatibilmente con le forze attuali. Abbiamo qualche infortunato che riduce la possibilità di avere una rosa lunga e di poter cambiare in corsa con caratteristiche diverse, ma sono sicuro che il gruppo risponderà presente. La mia richiesta è semplice: giocare con intensità, grande voglia e determinazione. Il risultato lo vedremo sul campo. Sotto questo aspetto sono sereno. Le assenze non devono essere un alibi: chi c’è farà bene, anzi benissimo” ha infine concluso Birindelli.

L’articolo La Pianese si prepara all’esordio in Coppa Italia Serie C. Birindelli: “C’è voglia di far bene” proviene da U.S. Pianese.