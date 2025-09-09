Campionato quarta giornata: Juventus Next Gen-Arezzo a Maccorin di Pordenone
La partita Juventus Next Gen-Arezzo, valevole per la quarta giornata di campionato, sarà diretta da Michele Maccorin di Pordenone. Assistenti: Riccardo Leotta di Acireale, Marco Sicurello di Seregno. Quarto uomo: Francesco Burlando di Genova. Operatore FVS: Vincenzo Russo di Nichelino.
Calciotoscano usa i cookie per facilitare la navigazione del sito. Se vuoi saperne di più o negare il consenso, clicca "Leggi di più". Chiudendo il banner o scorrendo la pagina acconsenti all’uso dei cookie.