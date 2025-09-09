Domani azzurri di nuovo al lavoro al Castellani Computer Gross Arena verso la gara con lo Spezia

Dopo la settimana di sosta del campionato, gli azzurri riprenderanno ad allenarsi domani pomeriggio alle ore 16.00 al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena in vista della prossima sfida contro lo Spezia.
La formazione di mister Pagliuca tornerà poi in campo mercoledì con una doppia seduta (al mattino alle 10.30 e al pomeriggio alle 16.00), giovedì pomeriggio, venerdì mattina e sabato per l’ultimo allenamento prima della sfida contro i liguri in programma domenica 14 settembre alle ore 19.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.
