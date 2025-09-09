Gli allenamenti riprendono sotto la pioggia

Il
Pisa
Sporting
Club
ha
ripreso
questo
pomeriggio
la
preparazione
dopo
due
giorni
di
riposo
concessi
dallo
staff
tecnico
nel
weekend
appena
concluso.
La
squadra
nerazzurra
ha
effettuato
il
primo
step
del
programma
di
avvicinamento
alla
gara
di
campionato
con
l’Udinese,
in
programma
domenica
prossima
(ore
15.00)
alla
Cetilar
Arena;
allenamento
intenso,
condizionato
da
una
pioggia
battente.
Il
programma
di
lavoro
proseguirà
adesso
con
singole
sedute
di
allenamento
nei
giorni
di
mercoledì
(mattina),
giovedì
(pomeriggio)
e
venerdì
(pomeriggio);
sabato
pomeriggio
seduta
di
rifinitura.