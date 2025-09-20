Esordio amaro per la Primavera amaranto: il Potenza vince 4-1

POTENZA-AREZZO 4-1

Potenza: Guiotto; Raddi, D’Onofrio, Gorga, Volpe, Cammarota, Candelma, Santucci, Cantisani, Gabriele, Ragone. All.Sapienza

Arezzo: Taglioni; Monteiro, Farsetti, Lanini, Falchi, Oscurato. Sussi, Ferrara, Da Rugna, Minocci, Lucchini. All. Bricca

Reti: 10’Raddi (P), 17’Santucci (P), 22’Ragone (P), 27’Candelma (P), 83’Sussi (A)

POTENZA – Debutto complicato per la Primavera dell’Arezzo, sconfitta 4-1 in trasferta dal Potenza nella prima giornata di campionato. I padroni di casa partono forte e indirizzano subito la gara, trovando il doppio vantaggio nei primi 17 minuti grazie a un gioco veloce e tecnico che sfrutta al meglio gli spazi concessi dagli amaranto. L’Arezzo prova a reagire e nel finale di primo tempo si rende pericoloso in un paio di occasioni, ma non riesce a concretizzare e va al riposo sotto di due reti. Nella ripresa la squadra di mister Bricca mantiene l’atteggiamento propositivo, cercando il gol che riaprirebbe la partita, ma il Potenza colpisce ancora in contropiede, sfruttando le ripartenze con efficacia e lucidità. Le reti dei lucani arrivano al 10’ con Raddi, bravo a deviare sul secondo palo un cross ben calibrato; al 17’ con Santucci , che realizza da fuori area dopo un’azione ben costruita; al 22’ Ragone, autore di una bella iniziativa personale; e al 27’ con il numero Candelma, che approfitta di un errore difensivo per firmare il poker. L’Arezzo trova il gol della bandiera all’83’, grazie a Sussi, che con un’azione personale fissa il punteggio sul definitivo 4-1. Nonostante il risultato, la squadra ha mostrato spunti interessanti e spirito combattivo. Il percorso è appena iniziato e servirà tempo per crescere, trovare equilibrio e consolidare l’identità del gruppo.