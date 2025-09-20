Primavera. Pisa-Empoli 3-1

PISA.
Vukovic,
Bendinelli,
Bacciardi
(70′
Cenerini),
Malfatti,
Mbambi,
Casarosa,
Vivace
(64′
Ribechini),
Maucci
(70′
Mazzantini),
Tosi,
Bettazzi
(64′
Battistella),
Buffon.
A
disposizione.
Luppichini,
Lenzoni,
Checcacci,
Landucci,
Menicucci,
Tuon,
Barsacchi,
Novak.
Allenatore
Innocenti
EMPOLI.
Versari,
Bembnista,
Lauricella
(66′
Bagordo),
Huqi,
Pasalic
(83′
Menconi),
Rugani,
Zanaga
(83′
Fiorini),
Perin,
Monaco,
Orlandi,
Busiello
(55′
Blini)
A
disposizione.
Neri,
Antonini,
Tavanti,
Mazzi,
Samb,
Campaniello,
Gori.
Allenatore
Filippeschi.
Arbitro.
Marco
Pascali
di
Pistoia.
Assistenti.
Colella-Biase.
Reti.
2′
Lauricella,
21′
Buffon,
58′
Vivace,
85′
Tosi
(rigore).
Note.
Ammoniti
Lauricella,
Casarosa.
Recupero
1′
pt;
5′
st.