L’Arezzo piange la scomparsa di Franco Caldelli

La Società Sportiva Arezzo esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Caldelli, figura storica e profondamente legata ai colori amaranto. Caldelli si è spento all’età di 88 anni a Salvador de Bahia, in Brasile, dove viveva da vent’anni. Per dodici stagioni ha ricoperto ruoli dirigenziali all’interno della vecchia US Arezzo, tra gli anni ’70 e ’80, arrivando anche a ricoprire la carica di vicepresidente sotto la presidenza di Narciso Terziani. Il suo legame con il club andava ben oltre l’aspetto sportivo: con Antonio Valentin Angelillo, indimenticato allenatore amaranto, aveva instaurato un rapporto di fraterna amicizia, che ha segnato un’epoca. La società si stringe attorno alla famiglia Caldelli in questo momento di dolore, ricordando con affetto e riconoscenza un uomo che ha contribuito in modo significativo alla storia dell’Arezzo.

Ciao Franco, grazie di tutto.