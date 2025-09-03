Serie A Enilive, il programma fino alla 12esima

La
Lega
Serie
A
ha
ufficializzato
date
e
orari
del
Campionato
EniLive
fino
alla
12esima
giornata.
Ecco
il
cammino
che
attende
i
Nerazzurri
3°
giornata.
Pisa-Udinese
(domenica
14
settembre,
ore
15.00)
4°
giornata.
Napoli-Pisa
(lunedì
22
settembre,
ore
20.45)
5°
giornata.
Pisa-Fiorentina
(domenica
28
settembre,
ore
15.00)
6°
giornata.
Bologna-Pisa
(domenica
5
ottobre,
ore
15.00)
7°
giornata.
Pisa-Verona
(sabato
18
ottobre,
ore
15.00)
8°
giornata.
Milan-Pisa
(venerdì
24
ottobre,
ore
20.45)
9°
giornata.
Pisa-Lazio
(giovedì
30
ottobre,
ore
20.45)
10°
giornata.
Torino-Pisa
(domenica
2
novembre,
ore
15.00)
11°
giornata.
Pisa-Cremonese
(venerdì
7
novembre,
ore
20.45)
12°
giornata.
Sassuolo-Pisa
(lunedì
24
novembre,
ore
20.45)