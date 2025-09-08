PREVENDITA PER LA QUARTA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, JUVENTUS NEXT GEN – AREZZO

È attiva la prevendita dei biglietti per la gara Juventus Next Gen – Arezzo, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi Girone B 2025/2026, che si disputerà domenica 14 settembre, alle ore 12:30, presso lo Stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria.
L’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti è possibile esclusivamente online tramite il ticket shop Juventus al link https://tickets.juventus.com/it/calendar/events/?f=1 dove troverete il banner relativo alla partita. Per procedere all’acquisto del tagliando è necessario creare un proprio profilo nel sito sopra citato.
Il costo dei tagliandi è di 10,00€ e la vendita terminerà alle ore 19:00 di sabato 13 settembre.