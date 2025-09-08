Pianese-Sambenedettese, biglietti in vendita da domani

L’US Pianese comunica che a partire da domani, martedì 9 settembre 2025, alle ore 10:00, prenderà il via la vendita dei biglietti per la gara valida per la 4ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, in programma sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00, quando le zebrette affronteranno la Sambenedettese. I tagliandi saranno disponibili fino al giorno della partita in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su ciaotickets.com.
PREZZI:
• Tribuna d’onore = 30 euro + prevendita
• Tribuna = 15 euro + prevendita
• Tribuna ridotto Under 14 = 5 euro + prevendita
• Tribuna ridotto Under 18 = 10 euro + prevendita
• Tribuna ridotto Over 65 = 10 euro + prevendita
I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 12 settembre 2025 al costo di 15 euro più i diritti di prevendita. I residenti nella provincia di Ascoli Piceno potranno acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente per il settore ospiti.
