PREVENDITA PER LA SESTA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, PIANESE – AREZZO

Attiva da oggi, giovedì 18 settembre, la prevendita dei biglietti per la gara Pianese – Arezzo, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi Girone B 2025/2026, che si disputerà martedì 23 settembre, alle ore 18:30, presso lo Stadio Comunale Piancastagnaio.

L’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti è possibile online sul circuito CiaoTickets (aperto h24 fino a lunedì 22 settembre alle ore 19:00).

I biglietti saranno acquistabili solo online seguendo il link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/pianese-arezzo

La vendita terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara (lunedì 22 settembre).

Per questo evento è prevista la vendita con il BIGLIETTO NOMINATIVO.

Ciascun titolo di accesso dovrà quindi riportare il nome e il cognome dell”utilizzatore del biglietto immessi in fase d”acquisto. Il giorno dell”evento, all”ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d”identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato.

Sui biglietti acquistati il cliente potrà procedere al cambio utilizzatore cliccando QUI.

Per questo evento è prevista la vendita con il BIGLIETTO ELETTRONICO: potrai mostrare il biglietto all”ingresso direttamente dal tuo cellulare, o stamparlo con la stampante di casa. Non sarà necessaria alcuna spedizione con corriere espresso.

Questo evento può essere acquistato con SCALAPAY: paghi in 3 rate in 3 mesi.

Il costo dei tagliandi per la Tribuna Nord Settore Ospiti: