“Voglio confrontarmi con la Serie A”

La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

secondo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti



Lucas

Lorran:

“Appena

ho

saputo

dell’interesse

del

Pisa

ho

accettato

con

entusiasmo

perché

per

me

è

tutta

una

esperienza

nuova;

la

Serie

A

è

prestigiosa

e

non

vedevo

l’ora

di

confrontarmi

con

questo

campionato.

Sono

un

giocatore

offensivo,

preferisco

calciare

col

sinistro

e

mi

piacciono

la

velocità,

il

dribbling

e

creare

occasioni

da

gol.

Il

mio

calciatore

ideale?

Neymar”

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

Non

perdetevi

i

contenuti

speciali

sui

Social

ufficiali

della

Società,

presenti

sulle

piattaforme

Facebook

(Pisa

Sporting

Club),

X

(@PisaSC)

e

Instagram

(pisasportingclub),

TikTok

(pisasportingclub)

e

Twitch

(PisaSportingClub)