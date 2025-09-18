“Voglio confrontarmi con la Serie A”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
secondo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
Lucas
Lorran:
“Appena
ho
saputo
dell’interesse
del
Pisa
ho
accettato
con
entusiasmo
perché
per
me
è
tutta
una
esperienza
nuova;
la
Serie
A
è
prestigiosa
e
non
vedevo
l’ora
di
confrontarmi
con
questo
campionato.
Sono
un
giocatore
offensivo,
preferisco
calciare
col
sinistro
e
mi
piacciono
la
velocità,
il
dribbling
e
creare
occasioni
da
gol.
Il
mio
calciatore
ideale?
Neymar”
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
