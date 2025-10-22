Incontro con le Società Affiliate S.S. Arezzo

Si è svolto allo stadio “Città di Arezzo” l’incontro ufficiale tra la S.S. Arezzo e le società affiliate in vista della stagione sportiva 2025-2026. Un appuntamento strategico, dedicato all’allineamento metodologico e alla pianificazione condivisa delle attività della Scuola Calcio.

A condurre il confronto sono stati Francesco Serrapica, responsabile del Settore Giovanile, Paolo Rubetti, referente tecnico, e Lorenzo Burzigotti, responsabile della Scuola Calcio. I tre hanno illustrato le linee guida del progetto formativo, ribadendo la missione comune: crescere giovani calciatori e cittadini consapevoli, attraverso il gioco, l’educazione e il rispetto.

Durante l’incontro è stato presentato il percorso metodologico rivolto alle diverse fasce d’età — dai Piccoli Amici agli Esordienti — con particolare attenzione agli obiettivi educativi, cognitivi, motori e tecnici. Centrale anche il ruolo dell’allenatore, figura chiave nella costruzione di un ambiente formativo credibile e stimolante.

Il dialogo ha evidenziato l’importanza di una programmazione condivisa e di una comunicazione costante tra la società amaranto e le affiliate, per garantire coerenza di valori e continuità nel percorso di crescita dei giovani atleti.

Un passo ulteriore verso una rete sportiva radicata nel territorio e orientata alla qualità.